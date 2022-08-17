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    Cristiano Ronaldo'dan medya eleştirisi

    Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
    • 17.08.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 10:00
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    Cristiano Ronaldo'dan medya eleştirisi

    Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı.

    Son dönemde Portekizli yıldız hakkında birçok transfer söylentisi ortaya atıldı. Durumdan rahatsız olan Ronaldo bir röportaj vererek her şeyi anlatacağını açıkladı.

    "Hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru"

    Sosyal medyada bir Instagram gönderisine tepki gösteren Ronaldo, "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes, her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin!" ifadelerini kullandı.

    Cristiano Ronaldo dan medya eleştirisi #1

    Takımdan ayrılması gündemdeydi

    Manchester United'ın ligin ilk haftasında Brighton maçına yedek başlayan Portekizli yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyordu


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