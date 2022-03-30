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    Cyle Larin, Kanada'da kahraman oldu

    Kanada Milli Takımı, 36 yıl sonra Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanırken, siyah-beyazlıların yıldızı Cyle Larin, ülkesinde adeta milli kahraman ilan edildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 11:55
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    Cyle Larin, Kanada'da kahraman oldu

    Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin, ülkesi Kanada'nın 36 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmasında en büyük pay sahibi olan isimlerden olması sebebiyle ülkesinde kahraman oldu.

    Cyle Larin, Atiba ve Adekugbe'nin formasını giydiği Kanada Milli Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Jamaika ile karşılaştı. Kendi evinde çıktığı maçı 4-0 kazanan Kanada, 36 yıl sonra Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı.

    Cyle Larin, Kanada da kahraman oldu #1

    CYLE LARIN'DEN TARİHİ GOL

    Beşiktaş'ta forma giyen Larin, maçın 13. dakikasında takımı adına ilk golünü kaydederken diğer goller 44'te Buchanan, 82'de Hoilett ve 88'de Mariappa'nın kendi kalesine yaptığı vuruştan geldi.

    Ülkesi adına en skorer isim olan Larin için Kanada'da, "Teşekkürler Larin" başlıkları atıldı.

    Cyle Larin, Kanada da kahraman oldu #2


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