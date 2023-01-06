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    Daley Blind Bayern Münih'te

    Bundesliga ekibi Bayern Münih, Hollandalı futbolcu Daley Blind'i kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 12:29
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    Daley Blind Bayern Münih'te

    Bayern Münih Kulübü, Ajax'tan ayrılan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Blind ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Altyapısından yetiştiği Ajax'ta uzun süre forma giyen Blind, 2014-2018 yıllarında Manchester United'da görev yaptı.

    Kazandığı kupalar

    Ajax'ta 7 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, Manchester United'da ise birer Federasyon Kupası, Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi zaferleri elde etti.

    Blind, Hollanda Milli Takımı'nda 99 maça çıktı ve 3 gol attı.

    Daley Blind


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