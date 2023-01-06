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Daley Blind Bayern Münih'te
Bundesliga ekibi Bayern Münih, Hollandalı futbolcu Daley Blind'i kadrosuna kattı.
- Haber Merkezi
- 06.01.2023 - 12:29
Bayern Münih Kulübü, Ajax'tan ayrılan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Blind ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Altyapısından yetiştiği Ajax'ta uzun süre forma giyen Blind, 2014-2018 yıllarında Manchester United'da görev yaptı.
Kazandığı kupalar
Ajax'ta 7 lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli oyuncu, Manchester United'da ise birer Federasyon Kupası, Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi zaferleri elde etti.
Blind, Hollanda Milli Takımı'nda 99 maça çıktı ve 3 gol attı.