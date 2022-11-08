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    Danimarka'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

    Danimarka'nın, 2022 Dünya Kupası kadrosunda Galatasaray’dan Victor Nelsson ve Trabzonspor’dan Jens Stryger Larsen de yer aldı.
    • 08.11.2022 - 07:27
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    Danimarka'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

    Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi, turnuvaya katılacak ülkelerin de kadroları belli olmaya başladı.

    Nelsson ve Larsen de kadroda

    Avrupa ülkesi Danimarka’nın açıklanan kadrosunda Galatasaray’dan Victor Nelsson ve Trabzonspor’dan Jens Stryer Larsen de kendilerine yer buldu.

    Danimarka’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

    "Kasper Schmeichel, Oliver Christensen, Simon Kjaer, Joakim Maehle, Rasmus Nissen Kristensen, Daniel Wass, Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen, Joachim Andersen, Victor Nelsson, Mathias Jensen, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney, Christian Eriksen, Kasper Dolberg, Andreas Skov Olsen, Andreas Cornelius, Jonas Wind, Mikkel Damsgaard, Martin Braithwaite, Jesper Lindstrom."


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