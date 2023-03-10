Danny Simpson: Hakem şampiyon olmamızı istediğini söyledi İngiltere Premier Lig'de Leicester City'nin kazandığı tarihi şampiyonlukta kadroda olan Danny Simpson, hakem Mark Clattenburg hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

2015-2016 sezonunda İngiltere tarihi bir sezon yaşamıştı. Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'de büyük bir sürpriz yaşanmıştı. Leicester City, güçlü rakiplerine geride bırakarak Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

İngiliz temsilcisinin şampiyon kadrosunda yer alan sağ bek oyuncusu Danny Simpson, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Savunma oyuncusu, o dönem hakem Mark Clattenburg ile arasında geçen diyalogu anlattı.

"Sizin takımınız şampiyon olsun istiyorum"

Simpson yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Faul yapmıştım ve beni oyundan atması gerekiyordu. Ama o bana gelip; 'Aslında seni atmam gerekir ama sizin takımınız şampiyon olsun istiyorum.' tarzı bir şey dedi. Yemin ederim olay böyleydi. Yaşadığım durum tam bir delilikti."

Ranieri önderliğinde tarihi bir şampiyonluk kazandılar

O sezon küme düşme adayları arasında gösterilen Leicester City, Claudio Ranieri ile birlikte takımın önemli yıldızları Jamie Vardy, N'Golo Kante ve Riyad Mahrez'le şampiyonluğu kazanmıştı.