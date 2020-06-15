Deeney: Her takımda bir eşcinsel oyuncu vardır

Watford forması giyen Troy Deeney, futbolcuların cinsel yönelimlerini gizlememeleri gerektiğini belirtti.

Premier Lig ekiplerinden Watford forması giyen Troy Deeney, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Futbolcuların, toplumsal baskı nedeniyle cinsel yönelimlerini açıklayamadıklarını söyleyen Deeney, bu durumun kendileri için bir yük olduğunu belirtti.

''HER TAKIMDA EN AZ BİR EŞCİNSEL VARDIR''

Bir eşcinselin bu durumu açıklamasının ardından diğer futbolcuların da peşinden gelebileceğini söyleyen Deeney, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Muhtemelen her takımda en az bir tane gey ya da biseksüel futbolcu vardır. Yüzde 100 varlar. Eşcinsel olan oyuncular, cinsel yönelimlerini açık eden ilk kişi olma sorumluluğundan korkuyorlar. Bence biri bunu açık ettiği zaman, diğerleri de peşinden gelecektir. Biri böyle bir açıklama yapsa, peşinden aynı hafta 100 kişinin daha bu açıklamayı yapacağından samimi bir şekilde eminim."

İki çocuk babası olan 31 yaşındaki Troy Deeney, 2010 yılından bu yana Watford'ın formasını terletiyor.

