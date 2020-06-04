Diego Costa, 6 ay hapis cezası aldı

Futbolda vergi kaçıran isimlere, Atletico Madrid'in yıldız futbolcusu Diego Costa da katıldı.

Costa, 2014 yılında Atletico Madrid'den Chelsea'ye transfer olduğu dönemde, reklam gelirlerindeki vergilerinde usulsüzlük yapmak suçundan Madrid Mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

31 yaşındaki futbolcu, bugün avukatları ile birlikte dava için Madrid Mahkemesi'ne geldi.

Marca'da yer alan haberlere göre; duruşmanın kısa sürdüğü belirtilirdi.

36 BİN EURO CEZAYA ÇEVRİLDİ

Haberde, Madrid Mahkemesi'nin, 1.1 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Costa'ya 6 ay hapis cezası verdiği ifade edildi. 31 yaşındaki futbolcunun mahkumiyetinin, daha sonra günlük 100 eurodan 12 ayda toplam 36 bin euroya çevrildiği belirtildi.