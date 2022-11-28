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    Dirk Kuyt'ın yerine Dick Advocaat geldi

    Dirk Kuyt ile yollarını ayıran Hollanda 2. Lig ekibi ADO Den Haag, teknik direktörlüğe Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Dick Advocaat'ın getirildiğini açıkladı.
    • 28.11.2022 - 19:15
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    Dirk Kuyt'ın yerine Dick Advocaat geldi

    Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın teknik direktörlük görevinden ayrıldığı ADO Den Haag, yeni teknik direktörünü buldu.

    Hollanda 2. Lig ekibi, Dirk Kuyt'ın yeni yerine yine bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştırmış Dick Advocaat'ın getirildiğini açıkladı.

    "ADO'ya dönmek benim için çok özel"

    1965 yılında profesyonel futbol kariyerine başladığı ADO Den Haag'a döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen 75 yaşındaki Hollandalı teknik adam, "ADO'ya dönmek benim için çok özel. Bu fırsatı kaçıramazdım. Kulübün hedefinin ve mevcut pozisyonunun ne olduğunun farkındayım, daha iyi sonuçlara ihtiyacımız var.

    Olabildiğince kısa sürede bir çıkış yolu bulabilmek için elimden geleni yapacağım." dedi.

    Dirk Kuyt ın yerine Dick Advocaat geldi #1

    ADO Den Haag 17. sırada

    ADO Den Haag, 16 haftası geride kalan Hollanda 2. Ligi'nde 16 puanla 17. sırada yer alıyor.

    Dirk Kuyt ın yerine Dick Advocaat geldi #2

    Fenerbahçe'den sonra bir çok takımda rol aldı

    75 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sırasıyla, Hollanda Milli Takımı, Sparta Rotterdam, Utrecht, Feyenoord, Irak Milli Takımı'da teknik direktör olarak görev yapan Advocaat son olarak Utrecht'te danışmanlık yaptı.

    Dirk Kuyt ın yerine Dick Advocaat geldi #3


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