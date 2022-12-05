Doğukan Sinik: Türklerin desteği bizi motive ediyor

Championship takımı Hull City'nin Türk futbolcusu Doğukan Sinik, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. Sinik, "Kulüp yönetiminde Türklerin olması transferimde önemli bir etkendi" dedi

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Hull City'nin Türk futbolcusu Doğukan Sinik, takımının Dünya Kupası arasında Antalya'da yaptığı kampta DHA'ya açıklamalarda bulundu.

"Hull City'de gol ve skor katkısı veren bir Doğukan olmak istiyorum"

Sinik,"Hedefim daha fazla süre alarak takımıma katkı vermek. Hull City'de gol ve skor katkısı veren bir Doğukan olmak istiyorum. Hull City'de başarılı olduktan sonra yeni hedefler koyabiliriz." dedi.

"Kampın Türkiye'de ve Antalya'da olması büyük avantaj oldu"

Doğduğu ve futbol oynadığı şehirde kamp yapmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen milli futbolcu, "Kampa çok iyi başladık, yoğun tempoda çalıştık. Taktik ağırlıklı ve keyifli antrenmanlar oldu. Kampın Türkiye'de ve Antalya'da olması büyük avantaj oldu. Yaşadığım ve büyüdüğüm şehir. Takım arkadaşlarım da çok mutlu ve çok memnun kaldılar." ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir taraftar kitlemiz var"

Tamamen futbola odaklanılacak bir futbol şehrinde yaşadığını söyleyen Sinik, "İngiltere'de yaşam farklı. İki farklı ülke. Özellikle hava olarak çok farklı. Biraz daha soğuk. Hayatınız futbol oluyor ve başka bir şey düşünemiyorsunuz. Bu bir avantaj, her şeyinizi futbola verebiliyorsunuz. Çok güzel bir taraftar kitlemiz var. İçeride ciddi bir sayıya oynuyoruz. Çok istekli ve heyecanlılar." açıklamasında bulundu.

"Takıma ve sisteme alışmak kolay olmadı"

Transferi sonrası yaşadığı sakatlığın kendisini çok etkilediğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "İngiltere'ye transfer olduktan sonra 2'nci antrenmanda sakatlandım. Bu beni etkiledi ve daha önce yaşamadığım bir sakatlıktı. 8 hafta sürdü ve yeni takımıma adaptasyon dönemimdi. Alışkanlıklarınızdan sonra yeni bir yere gitmek kolay olmuyor. Benim için zor geçti. Takıma ve sisteme alışmak kolay olmadı ama bunu atlattığımı düşünüyorum.

Çok güzel bir aile ortamı kurduk ve takım arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Hedefim daha fazla süre alarak takımıma katkı vermek. Hull City'de gol ve skor katkısı veren bir Doğukan olmak istiyorum. Hull City'de başarılı olduktan sonra yeni hedefler koyabiliriz." şeklinde konuştu.

"Kulüp yönetiminde Türklerin olması transferimde önemli bir etkendi"

Sinik, İngiliz ekibine transferini de, "Sezon bittiğinde yurt içi ve yurt dışından teklifler vardı. Avrupa'da forma giymek istiyordum ama transferimde önemli etken; aynı dili konuşabildiğim bir yönetimimiz var ve bir derdinizi anlatmak bu şekilde daha kolay. Kulüp yönetiminde Türklerin olması transferimde önemli bir etkendi. Önce kendimi sonra da onları mahcup etmek istemiyorum.

Bana güveniyorlar. Şu an çok motiveyim. Türk insanıyız ve en büyük dezavantajımız da duygusal olmak. Yabancı dilim var ama derdimi anlatmak, yönetimle paylaşmak farklı bir şey. Yardımcı olmaları ve bizi adapte etmeye çalışacaklarını ön görmüştüm. Transferimde en büyük etken de yönetimde Türk insanların olması." şeklinde değerlendirdi.

"Milli takımın başarılı olacağına inanıyorum"

Türkiye A Milli Takımı'nda önemli potansiyeli bulunan oyuncular olduğuna vurgu yapan hücum oyuncusu, "Çok genç bir jenerasyonuz. Çok heyecanlıyım. Sakatlığım sonrası Çekya maçında görev aldım. Orada olmak çok güzel. Bu genç jenerasyonla çok farklı ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bizim de insanımızın da bu tarz sportif başarılara ihtiyacı var. Çok umutluyum ve milli takımın başarılı olacağına inanıyorum." sözlerini sarf etti.

"Nuri Şahin benim hayatımda farklı bir yerde"

Antalyaspor'da oynadığı dönemde hem takım arkadaşlığı yaptığı sonrasında da teknik direktör olan Nuri Şahin için genç oyuncu, "Nuri Şahin benim hayatımda farklı bir yerde ve her zaman da öyle olacak. Futbolcu olarak onunla oynama ve birbirimizi tanıma, sevme fırsatımız oldu. Sonrasında hocam oldu. Son kez ona ağabey dedim ve sonrasında o çizgiyi çok güzel belirledi ve hocam oldu.

Kariyerimde inkar edilemez bir etkisi var. Kelimelerle ifade edilemez. Her zaman farklı bir yerde olacak. Benim için çok değerli ve kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok başarılı olmasını istiyorum, başarılı olacağından da şüphem yok. Maçları takip ediyorum, özellikle Antalyaspor maçlarını kaçırmıyorum." ifadelerini kullandı.

"İngiliz taraftarların da Türklere karşı bir sevgisi var"

Takımdaki arkadaşlarının da Türkiye'de kamp yapmaktan dolayı memnun olduğunu sözlerine ekleyen Doğukan Sinik, "Takımın başkanı Türk. İki Türk oyuncu var ve Türk çalışanlar var. Orada bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. İngiliz taraftarların da Türklere karşı bir sevgisi var. Bu taraftar ilişkisiyle başarıyı birleştirmek istiyoruz. Gözle görülür bir çaba var.

Türk taraftarlardan da destek gelince daha fazla mutlu oluyoruz. Buraya geldik, ülkemizle gurur duyuyoruz. Takım arkadaşlarım çok mutlu. Türk olduğumuz için de bu durumdan gurur duyuyoruz. Türklerin de desteği bizi motive ediyor." şeklinde konuştu.

"Genç oyunculara destek olunması lazım"

Antalyaspor alt yapısında önemli genç oyuncuların olduğunu belirten Sinik, "Antalyaspor'da çok güzel zamanlarım geçti ama kötü zamanlarım da oldu. İnişli çıkışlı dönemlerim vardı. Benim gibi yurt dışına transfer olabilecek Bünyamin ve Gökdeniz var. Daha sonrasında yine alt yapıdan gelen oyuncular var. Genç oyunculara destek olunması lazım.

Taraftarlarımız üzüldüğü için tepki veriyoruz. Duygusal insanlarız ama destek vermek çok önemli. Burası çok güzel bir şehir ve gençlere önem veren bir hoca var ve destek olsunlar. Sabırlı olsunlar. Bünyamin ve Gökdeniz ülkemizi daha iyi yerlerde temsil edebilir." dedi.