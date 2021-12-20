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    Düşme hattındaki Cadiz, Real Madrid'i durdurdu

    La Liga'da Real Madrid, sahasında düşme hattında yer alan Cadiz ile 0-0 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 11:41
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    Düşme hattındaki Cadiz, Real Madrid'i durdurdu

    La Liga'da 18. hafta maçlarında lider Real Madrid, evinde Cadiz ile karşılaştı.

    Karşılaşma boyunca rakibi karşısında baskın bir oyun sergileyen ve kaleye 34 şut atan Real Madrid, aradığı golü bir türlü bulamadı ve haftayı 2 puan kaybederek tamamladı.

    7 MAÇLIK SERİ BOZULDU

    Bu sonucun ardından 7 maçlık galibiyet serisi bozulan Real Madrid, 43 puanla liderliğini sürdürdü. Cadiz ise 14 puanla düşme hattında ve 19. sırada kaldı.

    Düşme hattındaki Cadiz, Real Madrid i durdurdu #1

    Düşme hattındaki Cadiz, Real Madrid i durdurdu #2

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