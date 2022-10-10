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    Dybala'dan hem Messi'ye hem Roma'ya kötü haber

    Jose Mourinho, Lecce karşısında sakatlanan Dybala için, "Dybala'nın sakatlığının çok kötü olduğunu düşünüyorum." dedi.
    • 10.10.2022 - 10:35
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    Dybala'dan hem Messi'ye hem Roma'ya kötü haber

    Serie A'da Roma sahasında Lecce'yi 2-1 yendi. Maçta takımının ikinci golünü atan Paulo Dybala, penaltıdan attığı golden hemen sonra bacağını tutmuştu ve oyundan çıkmıştı.

    Roma teknik direktörü Mourinho, DAZN'da yaptığı açıklamada oyuncusu için; “Dybala’nın sakatlığının kötü olduğunu düşünüyordum. Onunla konuştuktan sonra çok kötü olduğunu düşünüyorum. 2023'den önce sahaya dönmesi zor görünüyor.” dedi.

    Dünya Kupası'nı kaçırabilir

    Son durumu netleşmeyen oyuncunun, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı da kaçırması olası görünüyor.

    Bu sezon 11 resmi maça çıkan Arjantinli, takımı adına 11 müsabakada 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

    Dybala dan hem Messi ye hem Roma ya kötü haber #1


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