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Dybala'dan hem Messi'ye hem Roma'ya kötü haber

Dybala'dan hem Messi'ye hem Roma'ya kötü haber

Jose Mourinho, Lecce karşısında sakatlanan Dybala için, "Dybala'nın sakatlığının çok kötü olduğunu düşünüyorum." dedi.