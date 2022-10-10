- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Dybala'dan hem Messi'ye hem Roma'ya kötü haber
Dybala'dan hem Messi'ye hem Roma'ya kötü haber
Jose Mourinho, Lecce karşısında sakatlanan Dybala için, "Dybala'nın sakatlığının çok kötü olduğunu düşünüyorum." dedi.
- 10.10.2022 - 10:35
Serie A'da Roma sahasında Lecce'yi 2-1 yendi. Maçta takımının ikinci golünü atan Paulo Dybala, penaltıdan attığı golden hemen sonra bacağını tutmuştu ve oyundan çıkmıştı.
Roma teknik direktörü Mourinho, DAZN'da yaptığı açıklamada oyuncusu için; “Dybala’nın sakatlığının kötü olduğunu düşünüyordum. Onunla konuştuktan sonra çok kötü olduğunu düşünüyorum. 2023'den önce sahaya dönmesi zor görünüyor.” dedi.
Dünya Kupası'nı kaçırabilir
Son durumu netleşmeyen oyuncunun, yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı da kaçırması olası görünüyor.
Bu sezon 11 resmi maça çıkan Arjantinli, takımı adına 11 müsabakada 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.