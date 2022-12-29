Ederson, Premier Lig tarihine geçti

Manchester City'nin Leeds United'ı 3-1 mağlup ettiği maçta takımın Brezilyalı kalecisi Premier Lig tarihine geçerek en erken 150 galibiyete ulaşan isim olmayı başardı.

2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, konuk olduğu Leeds United'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester City'nin golleri Rodri ve Erling Haaland'dan geldi. Leeds'in tek golü ise Pascal Struijk'ten geldi. Bu sonuçla City, lider Arsenal'i takibini sürdürdü.

Alınan bu galibiyetin ardından takımın Brezilya kalecisi Ederson rekor kırdı.

En erken 150. galibiyeti alan isim

Takımın kalecisi Ederson maç sonunda büyük bir başarıya imza attı. Brezilyalı file bekçisi City forması altında 150. lig galbiyetine ulaşırken bu başarıya 197 maç sonunda ulaşmış oldu.

Ederson bu başarısıyla 150 lig galibiyetine en erken ulaşan futbolcu oldu.

Önceki rekor Evra'ya ait

Ederson'dan önceki rekor ise Manchester United'ın Fransız sol beki Patrice Evra'ya aitti. Evra 213 maçta 150 galibiyete ulaşmıştı.