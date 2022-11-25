Eduardo Camavinga: Modric bana babam olabileceğini söyledi

Fransa Milli Takımı ve Real Madrid'in genç orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, ülke basınına konuştu. Camavinga, "Modric, bana babam olabileceğini söyledi çünkü aramızda 17 yaş fark var" dedi.

Fransa'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Eduardo Camavinga, ülkesinin basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Fransa'da Pogba ve Kante'nin sakatlığının ardından orta sahada sorumluluğu alması gereken isimlerden biri olan Real Madrid'in genç yıldızı, Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ve Real Madrid'den takım arkadaşı Luka Modric hakkında konuştu.

"Modric gibi harika oyunculardan çok fazla şey öğrenebiliyorsunuz"

Özellikle Real Madrid'de geçirdiği sürenin çok etkili olduğunu belirten Camavinga, "Modric gibi harika oyunculardan çok fazla şey öğrenebiliyorsunuz. Bana basit oynamamı, kendimi kontrol etmemi ve fırsat buldukça topla ileri çıkmam gerektiğini söylüyor. Sakin kalmama yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Modric bana babam olabileceğini söyledi"

Kendi doğum gününde Modric ile yaşadığı bir anıdan bahseden Camavinga, "Luka Modric doğum günümde Fransızca ile kutlamaya çalıştı. Kurduğu tebrik cümlesi doğru değildi ama girişimini sevdim. Modric sonrasında ise bana babam olabileceğini söyledi çünkü aramızda 17 yaş fark var." diye konuştu.

"Hem Deschamps hem de Ancelotti ile çalışabiliyor olmak büyük bir rüya gibi"

Ancelotti'nin de büyük bir teknik adam olduğunu belirten Camavinga, "Deschamps her zaman benim pozisyonlardaki hatalarımı düzeltir. Hem Deschamps hem de Ancelotti ile çalışabiliyor olmak büyük bir rüya gibi..." ifadelerini kullandı.

"Benzema bir rol model"

Takım arkadaşı Karim Benzema hakkında da konuşan Camavinga, "Benzema bir rol model. Real Madrid'in kaptanı ve ilk günlerimde Real Madrid'de beni çok rahat ettirdi. Benim hayatımda çok önemli biri. Harika bir ilişkimiz var." diyerek sözlerini sonlandırdı.