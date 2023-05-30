Edwin van der Sar, Ajax'taki görevini bırakıyor Hollanda Ligi'nde şampiyonluğu rakibi Feyenoord'a kaptıran Ajax'ta kulüp yöneticiliği yapan eski efsane kaleci Edwin van der Sar, görevinden istifa etmeye karar verdiğini açıkladı.

AA

Hollanda Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Ajax, kulüp üst yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar'ın görevini bırakma kararı aldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2016 yılından bu yana kulüpte üst yönetici olarak görev yapan 52 yaşındaki Van der Sar'ın takımdan ayrılacağı kaydedildi.

"İstifa etmeye karar verdim"

Açıklamada, ulusal ve uluslararası dosyaların en iyi şekilde aktarılması için Van der Sar'dan 1 Ağustos'a kadar görevde kalmasının talep edildiği aktarıldı.

2012'den bu yana kulüpte çeşitli görevler üstlenen Van der Sar, şu ifadeleri kullandı: