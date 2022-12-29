Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti

Brezilya'nın efsanesi Pele 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilya'nın efsanesi Pele'nin durumu ağırlaştığı için Noel'i evde geçiremeyeceği ve efsane futbolcunun hastanede kalmasının daha iyi olacağı açıklanmıştı.

Brezilya'nın efsanesi yaşamını yitirdi

Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin kızı Kely Nascimento, 82 yaşındaki efsanenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Brezilya'nın 1958, 1962 ve 1970'te üç FIFA Dünya Kupası kazanmasına yardımcı olan Pele, kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.











