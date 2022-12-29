Petrol
83.49
-0.60%
Euro
20.0035
0.74%
Dolar
18.7065
-0.02%
Altın
1.092
0.66%
Borsa
5477
2.46%
Bitcoin
315.255
0.13%
BTXN Coin
5.80
-4.91%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Açık 7 C
    Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti

    Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti

    Brezilya'nın efsanesi Pele 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2022 - 21:57
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 22:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilya'nın efsanesi Pele'nin durumu ağırlaştığı için Noel'i evde geçiremeyeceği ve efsane futbolcunun hastanede kalmasının daha iyi olacağı açıklanmıştı.

    Brezilya'nın efsanesi yaşamını yitirdi

    Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin kızı Kely Nascimento, 82 yaşındaki efsanenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

    Brezilya'nın 1958, 1962 ve 1970'te üç FIFA Dünya Kupası kazanmasına yardımcı olan Pele, kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

    Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti #1

    Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti #2

    Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti #3

    Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti #4

    Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti #5

    Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti #6

    Efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti #7


    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi
    Advertorial

    Aslı'nın %100 Başarılı Yatırım Yöntemi Ses Getirdi

    Trabzonspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrılıyor
    Futbol

    Trabzonspor'da 3 futbolcu ile yollar ayrılıyor

    Süper Lig puan durumları! Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu nasıl?
    Futbol

    Süper Lig puan durumları! Süper Lig 16. hafta güncel puan durumu nasıl?

    Görüş Bildir