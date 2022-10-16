El Clasico'da kazanan Real Madrid

İspanya Ligi'nin 9. haftasında Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'yı 3-1 mağlup etti

İspanya Ligi'nde 9. haftada oynanan El Clasico'da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Dev maçta kazanan 3-1'lik skorla Real Madrid oldu.

Real Madrid, ilk yarıyı önde kapadı

Santiago Bernabeu'da taraftarının önünde Real Madrid, 12. dakikada Karim Benzema ve 35. dakikada Federico Valverde'nin golleriyle 2-0 öne geçti. Karim Benzema'nın ikinci yarıda attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Barcelona'nın tek golü Ferran Torres'den geldi

Barcelona, Real Madrid deplasmanında 83. dakikada Ferran Torres ile durumu 2-1 yaptı ancak kalan bölümde beraberlik golü için fırsat bulmasına rağmen, topu ağlara göndermedi.

Skoru belirleyen gol Rodrigo'dan

Real Madrid 90+1. dakikada Rodrigo'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı ve mücadele bu şekilde sona erdi.

Barcelona rakip kaleyi ablukaya aldı

Öte yandan maçta Barcelona'nın 18 kez rakip kaleyi yoklamasına rağmen yenilmesi dikkat çekerken, ev sahibinin isabetli 4 şutundan 3'ünün gol olduğu görüldü.

Real Madrid, haftayı lider kapattı

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 25'e yükseltti ve haftayı lider kapattı. Barcelona 22 puanda kaldı. İspaanya Ligi'nde çarşamba günü Real Madrid, Elche deplasmanına çıkacak. Barcelona ise perşembe günü Villarreal'i ağırlayacak.