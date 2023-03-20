El Clasico'da Türkiye'ye yardım çağrısı İspanyol devi Barcelona, dün oynanan Real Madrid derbisinde skorbord'a yansıttığı duyuru üzerinden ülkemizde olan depremle ilgili afet bölgesine yardım istedi.

İspanya LaLiga'nın 26. haftası El Clasico maçına sahne oldu. Barcelona, Real Madrid'i uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Bu mücadelede anlamlı dakikalar yaşandı. Camp Nou’daki skorboard ve saha içi reklam panolarında, afet bölgesine destek verilen mesajlar yer aldı.

Depremzedelere destek istendi

500 milyondan fazla futbolseverin takip ettiği, 95 bin taraftarın ise statta izlediği dünyanın en büyük derbilerinden biri olan La Liga mücadelesinde yapılan anonslar ve video gösterimleri ile de afet bölgesine destek istendi.

Maç sırasında sosyal medyadan hesabından da bir hikaye paylaşan Barcelona Futbol Kulübü, skorboarddan yardım linkini paylaşarak afetzedelere destek çağrısında bulundu.

Destek çağrısı yapmışlardı

Barcelona Kulübü ve Barça Foundation’ın yanı sıra, NBA takımlarından Brooklyn Nets, ünlü Amerikalı ekonomist Nouriel Roubini, Leonie Hanne gibi birçok dünyaca isim de sosyal medya hesaplarından uygulamayı paylaşarak afet bölgesine destek çağrısı yapmışlardı.