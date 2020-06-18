Elif'li Napoli, Juve'yi yenip İtalya Kupası'nı kazandı

Napoli, seri penaltılar sonucu Juventus'u 4-2 yenerek İtalya Kupası'nı müzesine götürdü.

73. kez düzenlenen İtalya Kupası finali, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde Roma Olimpiyat Stadı’nda tarihte ilk kez boş tribünlere karşı oynandı.

Hakem Daniele Doveri'nin yönettiği karşılaşma öncesinde koronavirüs salgınında hayatını kaybedenler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yeni kurallar gereği uzatmalar oynatılmadı ve dev finalde direkt olarak penaltılara geçildi. Karşılaşmaya Juventus baskılı başlarken, Napoli 20. dakikadan sonra oyunda dengeyi kurdu.

90 DAKİKA 0-0 SONA ERDİ

Napoli, ilk yarının son anlarında Juventus kalesinde tehlikeli gol pozisyonları bulmasına karşın, devreye golsüz eşitlikle gidildi. Mücadelenin ikinci yarısı, iki takımın kontrollü oyununa sahne olurken, mücadelenin son anlarında Napoli, Buffon ve direk engelini aşamayınca karşılaşma 0-0 sona erdi.

DYBALA VE DANİLO PENALTI KAÇIRDI

Maçın normal süresinde eşitlik bozulmayınca alınan yeni kurallar çerçevesinde doğrudan penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı atışlarında, Juventuslu Dybala ve Danilo golü bulamazken Napoli, Insigne, Politano, Maksimovic ve Milik ile kullandığı 4 atışı gole çevirerek, maçın kazananı oldu.