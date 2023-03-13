Emiliano Martinez'den kanser hastası çocuklara destek

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Finali'nde Fransa'yı penaltılar sonucunda geçerek 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de yaptığı kurtarışlar turnuvaya damgasını vuran Emiliano Martinez, anlamlı bir destekte bulundu.
Tedavide kullanılacak
Martinez, finalde giydiği eldivenleri açık artırma ile 42 bin euro'nun üzerinde bir rakama sattı. Satıştan elde edilen gelir, Buenos Aires'teki bir hastaneye bağışlanacak ve kanserli çocukların tedavisinde kullanılacak.
"Tereddüt etmedim"
Martinez, şu açıklamaları yaptı:
"Pediatri Vakfı, eldivenleri bağışlamamı istediğinde tereddüt etmedim. Her gün Dünya Kupası finali oynamıyorsunuz ama bu özel. Bir çocuğa yardım etmek, eldivenlerimi evde bir kutuda saklamaktan çok daha önemlidir."