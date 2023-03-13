Emiliano Martinez'den kanser hastası çocuklara destek Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanan Emiliano Martinez, örnek bir davranışa imza attı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası Finali'nde Fransa'yı penaltılar sonucunda geçerek 1978 ve 1986'nın ardından üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan Arjantin'de yaptığı kurtarışlar turnuvaya damgasını vuran Emiliano Martinez, anlamlı bir destekte bulundu.

Tedavide kullanılacak

Martinez, finalde giydiği eldivenleri açık artırma ile 42 bin euro'nun üzerinde bir rakama sattı. Satıştan elde edilen gelir, Buenos Aires'teki bir hastaneye bağışlanacak ve kanserli çocukların tedavisinde kullanılacak.

"Tereddüt etmedim"

Martinez, şu açıklamaları yaptı: