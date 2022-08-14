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    Emirhan İlkhan, Torino'da ilk maçına çıktı

    İtalya Serie A'nın 1.hafta maçında Monza ile karşılaşan Torino'da Emirhan İlkhan ilk kez forma giydi.
    • 14.08.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 12:00
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    Emirhan İlkhan, Torino'da ilk maçına çıktı

    İtalya Serie A'nın 1.hafta maçında Torino ligin yeni ekibi Monza'yı 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Torino'nun galibiyet gollerini Miranchuk ve Sanabria atarken konuk ekip Monza'nın tek golü ise Mota'dan geldi.

    Emirhan maça yedek başladı

    Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan, 90. dakikada Samuele Ricci yerine oyuna girerek Torino formasını ilk kez giymiş oldu.

    Emirhan İlkhan, Torino da ilk maçına çıktı #1

    Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bedelle ayrılmıştı

    Beşiktaş, genç orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan için İtayan ekibi Torino ile anlaştığını KAP'a açıklamıştı.

    Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklamada bu transferden 4.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay alacağını duyurmuştu.

    Emirhan İlkhan, Torino da ilk maçına çıktı #2


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