Emirhan İlkhan, Torino'da ilk maçına çıktı

İtalya Serie A'nın 1.hafta maçında Monza ile karşılaşan Torino'da Emirhan İlkhan ilk kez forma giydi.

İtalya Serie A'nın 1.hafta maçında Torino ligin yeni ekibi Monza'yı 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı. Torino'nun galibiyet gollerini Miranchuk ve Sanabria atarken konuk ekip Monza'nın tek golü ise Mota'dan geldi.

Emirhan maça yedek başladı

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 18 yaşındaki futbolcu Emirhan İlkhan, 90. dakikada Samuele Ricci yerine oyuna girerek Torino formasını ilk kez giymiş oldu.

Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro bedelle ayrılmıştı

Beşiktaş, genç orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan için İtayan ekibi Torino ile anlaştığını KAP'a açıklamıştı.

Siyah-beyazlı ekip yaptığı açıklamada bu transferden 4.5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %15 pay alacağını duyurmuştu.



