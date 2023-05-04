Emirhan İlkhan'ın İtalya kariyeri kabusa döndü Beşiktaş'tan büyük hayallerle Torino'ya transfer olan, ardından Sampdoria'ya kiralanan 18 yaşındaki Emirhan İlkhan için işler istediği gibi gitmiyor.

Beşiktaş'tan büyük umutlarla Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan için işler istediği gibi gitmiyor.

Siyah-beyazlı kulüpte Önder Karaveli ile birlikte A takımda sürekli forma şansı bulan 18 yaşındaki Emirhan, toplam 12 resmi maçta 673 dakika süre bulmuştu.

Hayalinin Avrupa olduğunu söyleyerek 4.5 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 15 karşılığı Torino'ya transfer olan Emirhan, burada sezonun ilk yarısında 4 maçta sonradan oyuna girip 92 dakika sahada kaldı ve skora etki edemedi.

Sampdoria'da formayı unuttu

Torino tarafından küme düşme hattında yer alan Sampdoria'ya, daha fazla oynama hedefiyle kiralanan Emirhan, burada da adeta unutuldu.

Sampdoria Teknik Direktörü Dejan Stankovic tarafından 4 maçta yedek kulübesinden oyuna dahil olan Emirhan, yalnızca 57 dakika oynayabildi ve skora etki edemedi.