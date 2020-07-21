Emre Çolak'ın takımı 3. lige düştü

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Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo, tarihinde ikinci kez 3. lige düştü. Kulübüyle sözleşmesi sona eren Emre'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

İspanya 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu son hafta maçları dün oynanmış ancak Fuenlabrada'nın 7 futbolcusunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Deportivo-Fuenlabrada karşılaşması ertelenmişti.

MATEMATİKSEL OLARAK KESİNLEŞTİ

Oynanan karşılaşmalar sonunda ligde kalma mücadelesi veren diğer takımların kazanmasının ardından Deportivo'nun eksik olan maçını oynamadan matematiksel olarak 3. lige düşmesi kesinleşti.

Sözleşmesi sona eren Emre Çolak'ın takımdan ayrılması bekleniyor.