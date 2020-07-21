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    Emre Çolak'ın takımı 3. lige düştü

    Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo, tarihinde ikinci kez 3. lige düştü. Kulübüyle sözleşmesi sona eren Emre'nin takımdan ayrılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.07.2020 - 12:51
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    Emre Çolak'ın takımı 3. lige düştü

    İspanya 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu son hafta maçları dün oynanmış ancak Fuenlabrada'nın 7 futbolcusunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Deportivo-Fuenlabrada karşılaşması ertelenmişti.

    MATEMATİKSEL OLARAK KESİNLEŞTİ

    Oynanan karşılaşmalar sonunda ligde kalma mücadelesi veren diğer takımların kazanmasının ardından Deportivo'nun eksik olan maçını oynamadan matematiksel olarak 3. lige düşmesi kesinleşti.

    Sözleşmesi sona eren Emre Çolak'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

    Emre Çolak'ın takımı 3. lige düştü #1

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