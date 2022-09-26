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Emre Demir, Barcelona B takımında bile süre alamadı
Barcelona'nın, Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, B takımının oynadığı 5 maçta sadece 6 dakika süre alabildi.
- 26.09.2022 - 16:12
Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olan Emre Demir, İspanya'da şu ana kadar beklediği süreyi alamadı.
İspanyol basınında yer alan haberde, 18 yaşındaki futbolcunun, Rafael Marquez'in ekibinde geride kalan 5 maçta sadece 6 dakika süre aldığı aktarıldı.
En kötü başlangıçlardan
Emre'nin şu ana kadarki performansıyla, Barcelona'da en kötü başlangıcı yapan ikinci isim olduğu belirtildi.
Barcelona 2 milyon euro ödedi
Barcelona, Eylül 2021'de Emre Demir için Kayserispor'a 2 milyon euro ödemişti. Genç futbolcu, 2021-2022 sezonunda ise kiralık olarak Kayserispor formasını giymeye devam etmişti.