Endrick Felipe Real Madrid'de

Real Madrid, uzun süredir gündemde olan Palmeiras'tan 16 yaşındaki Endrick Felipe'nin transferini resmen açıkladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 16 yaşındaki Endrick Felipe'nin, 18 yaşına gireceği 2024 yılına kadar Palmeiras'ta devam edeceği ve ardından katılacağı belirtildi.

Oyuncunun kısa süre içerisinde İspanya'ya gelerek Madrid tesislerini ziyaret edeceği aktarıldı.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol devi, Brezilyalı genç yetenek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı ve kontratta 3 yıllık da uzatma maddesi bulunuyor.

Toplam maliyeti 72 milyon euro

Real Madrid'in bu transfer için 60 milyon euro bonservis ve 12 milyon euro vergilerle birlikte toplam 72 milyon euro ödeyeceği öne sürüldü.