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    Enes Ünal golünü attı, Getafe kazandı

    Enes Ünal golünü attı, Getafe kazandı

    La Liga'nın 12. haftasında Getafe, son 11 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Elche'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.
    • 01.11.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 10:42
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    La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde Getafe ile Elche karşı karşıya geldi.

    Manuel Martínez Valero Stadı'ndaki maçı Getafe 1-0 kazanarak 5 maçlık aradan sonra galibiyet hasretine son verdi.

    İlk yarısı golsüz biten maçın 55. dakikasında Enes Ünal, sol kanattan gelen ortaya gelişine şık bir plaseyle ağlara gönderdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

    Enes Ünal golünü attı, Getafe kazandı #1

    Enes Ünal golünü attı, Getafe kazandı #2

    Enes Ünal golünü attı, Getafe kazandı #3

    (Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)

    Getafe kırmızı gördü, Elche penaltı kaçırdı

    Getafe'de Amavi 79'da ikinci sarıdan kırmızı kart görürken Elche'de Boye, 87'de penaltıdan yararlanamadı.

    Milli oyuncumuz Enes Ünal, böylelikle Getafe formasıyla bu sezonki 4. golünü kaydetmiş oldu.

    Bu galibiyetle Getafe 13 puana yükselirken Elche ise 4 puanda kaldı.

    Öte yandan Enes Ünal, son 2 sezonda toplamda 19 gol atarken 4 asistle takımına katkı sağladı.

    Enes Ünal golünü attı, Getafe kazandı #4


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