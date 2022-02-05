Euro
15.54
0.10%
Dolar
13.56
-0.06%
Altın
788.50
0.08%
Borsa
1944
-0.72%
Bitcoin
557.639
8.56%
BTXN Coin
33.05
0.45%
Bitexen
1ºC
İstanbul
Güneşli 1 C

    Enes Ünal'dan Levante'ye iki gol

    İspanya La Liga'da milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Levante'yi 3-0'la geçti. Mücadeleye 1 ve 29. dakikalarda attığı gollerle galibiyette büyük rol oynayan Enes damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Enes Ünal'dan Levante'ye iki gol

    İspanya La Liga'nın 23. haftasında Getafe sahasında ligin son sırasında yer alan Levante'yi konuk etti.

    Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekipte milli futbolcumuz Enes Ünal henüz 1. dakikada sahneye çıktı. Deneyimli futbolcu attığı golle adeta Getafe'yi mücadeleye 1-0 önde başlattı.

    Enes Ünal dan Levante ye iki gol #1

    ENES ÜNAL 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

    24 yaşındaki forvet 29'da Mathias Olivera'nın asistinde kaleci Aitor Fernandez'i bir kez daha avladı ve farkı 2'ye çıkarttı. Mücadelenin uzatma anlarında ise Carles Alena karşılaşmanın sonucunu belirleyen golü attı.

    Bu sonuçla Getafe puanını 25 yaparak ateş hattından uzaklaştı, Levante ise 11 puanla dibe demir attı.

    Enes Ünal dan Levante ye iki gol #2

    KUNTZ DA İZLEDİ

    Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörümüz Stefan Kuntz da Enes Ünal'ı izlemek için tribündeydi. Son haftaların formda ismi Enes oynadığı son 12 maçta tam 9 kez fileleri sarsarak Ay-Yıldızlı formaya göz kırptı.


    Görüş Bildir