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    Enes Ünal'ın golü mağlubiyeti önleyemedi

    La Liga'nın 2. haftasının kapanış mücadelesinde Getafe deplasmanda Girona'ya 3-1 mağlup oldu.
    • 23.08.2022 - 10:34
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    Enes Ünal'ın golü mağlubiyeti önleyemedi

    İspanya La Liga'nın 2. haftasının son maçında Getafe deplasmanda Girona'ya 3-1 mağlup oldu.

    Girona, Cristhian Stuani, Domingos Duarte (kk) ve Taty Castellanos'un golleriyle galibiyete ulaşırken, Getafe'nin tek golü 73. dakikada milli oyuncumuz Enes Ünal'dan geldi.

    Enes Ünal ın golü mağlubiyeti önleyemedi #1

    Enes'in 1 golü iptal oldu

    Geçtiğimiz sezon attığı 16 golle takımın en golcüsü olan milli futbolcu Enes, bu sezonki ilk golünü kaydetti. Enes maçın 56. dakikasında da rakip fileleri havalandırırken, VAR'a başvuran hakem, pozisyonda rakip futbolcuya faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

    İlk 11'de sahaya çıkan ve maç sonuna kadar oyunda kalan Enes, uzatmaların oynandığı 90+6. dakikada sarı kart gördü. Milli futbolcu, ligin ilk maçında da sarı kart görmüştü.

    Getafe, puanla tanışamadı

    Diğer yandan Getafe'de Fabricio Angileri uzatmalarda kırmızı kart görüp, takımını 10 kişi bıraktı. La Liga'da üst üste ikinci yenilgisini alan Getafe, puansız son sırada bulunuyor. İlk galibiyetini alan Girona ise 3 puanla 8. sırada yer aldı.

    Enes Ünal ın golü mağlubiyeti önleyemedi #2


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