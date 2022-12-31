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    Enes'in asist yaptığı maçta Getafe, Mallorca'yı mağlup etti

    La Liga'da Getafe, evinde Mallorca'yı 2-0 ile geçti. Getafe'nin attığı ilk golün asisti milli futbolcu Enes Ünal'dan geldi.
    • 31.12.2022 - 10:05
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    Enes'in asist yaptığı maçta Getafe, Mallorca'yı mağlup etti

    İspanya La Liga'nın 15. haftasında Getafe, sahasında Mallorca'yı konuk etti. Mücadelede kazanan 2-0'lık sonuçla Getafe oldu.

    Karşılaşmada Madrid ekibine galibiyeti geitren goller 51. ve 78. dakikalarda Borja Mayoral'in ayağından geldi.

    İlk golde asist Enes Ünal'dan

    Mayoral'in atağı ilk golde ise asist milli forvet Enes Ünal'dan geldi. Maça ilk 11'de başlayan Enes, 84. dakikada yerini Jaime Seoane'ye bıraktı.

    25 yaşındaki golcü, yaptığı bu skor katkısıyla birlikte tüm kulvarlarda 17 maç sonunda 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

    Enes in asist yaptığı maçta Getafe, Mallorca yı mağlup etti #1

    Getafe 17 puana yükseldi

    Mallorca'yı iki golle geçerek maçı kazanan Getafe, 17 puana yükselirken konuk ekip 19 puanda kaldı.

    Getafe ligin 16. haftasında Sevilla deplasmanına gidecek. Mallorca ise sahasında Real Valladolid ile karşılaşacak.

    Enes in asist yaptığı maçta Getafe, Mallorca yı mağlup etti #2


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