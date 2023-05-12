Erling Haaland, İngitere'de yılın futbolcusu seçildi Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland, İngiltere Futbol Yazarları Birliği tarafından yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

AA

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig'de yılın en iyi erkek ve en iyi kadın sporcusunu belirledi.

Haaland rakiplerini geçti

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 82'sini alan 22 yaşındaki Erling Haaland, Arsenalli Bukayo Saka ve Martin Odegaard'ı geride bırakarak yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Kerr, yılın kadın futbolcusu seçildi

Premier Lig'de 35 gole ulaşan ve bir sezonda en çok gol atma rekorunu kıran Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için mücadele ettiği bu sezonda tüm kulvarlarda 51 gol attı.

Chelsea forveti Sam Kerr de yılın kadın futbolcusu ödülünün sahibi oldu.