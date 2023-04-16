Erling Haaland, Premier Lig'de Chelsea'den daha fazla gol attı Manchester City'nin Leicester City'i 3-1 yendiği maçta 2 kez ağları sarsan Norveçli yıldız Erling Haaland, Premier Lig'de bu sezon Chelsea'den daha fazla gol atarak dikkatleri çekti.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester City, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maçı Manchester City, 3-1'lik skorla kazandı.

Haaland rekora ortak oldu

Karşılaşmada 2 gol atan Erling Haaland, ligde 32 gole ulaştı ve 38 maçlı bir Premier Lig sezonunda en çok gol atan oyuncu rekoruna ortak oldu.

Premier Lig'de daha önce Muhammed Salah, 38 maçta 32 kez gol sevinci yaşamıştı. Andy Cole ve Alan Shearer da 42 maçta 34'er gol kaydetmişti.

60 milyon euro karşılığında transfer olmuştu

Diğer taraftan Erling Haaland'ın rakamları kadar Chelsea'nin rakamları da karşılaştırıldığında dikkat çekiyor. Premier Lig'de 32 gol bulan Haaland, 60 milyon euro bonservis karşılığında Dortmund'dan City'e transfer olmuştu.

Chelsea, Premier Lig'de 30 gol attı

Yaz transfer döneminde 282 milyon euro, ara transfer döneminde ise 329.5 milyon euro harcayan Londra ekibi Chelsea, transferler için toplamda 611.5 milyon euro bonservis ödedi.

Buna rağmen, ligde kötü gidişi sürdüren Maviler, sadece 30 gol bularak Haaland'ı bile yakalayamadı.