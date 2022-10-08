Erling Haaland, rekorlara devam ediyor

Erling Haaland, Southampton filelerini de havalandırarak bu maçı da boş geçmedi. Manchester City'nin Norveçli golcüsü yeni rekorlar kırdı.

İngiltere Premier Lig’de Erling Haaland, fırtınası devam ediyor. Manchester City’nin yaz transfer sezonunda 75 milyon euro bedelle Borussia Dortmund’dan kadrosuna kattığı Haaland, gol atmayı sürdürüyor.

Haaland, Southampton maçını boş geçmedi

Norveçli, City'nin Southampton'ı 4-0 yendiği maçta 1 gol atarak yeni bir rekora ortak oldu. Haaland, İngiltere Premier Lig’de City formasıyla çıktığı 9 maçta 15 kez fileleri havalandırarak başarılması güç bir istatistiğe imza attı.

Üst üste 10 maçta gol atma rekoruna ortak oldu

Manchester City tarihinde 10 maç üst üste gol atmayı başaran iki futbolcu bulunuyor. Rekor, 1957 yılında City formasıyla top koşturan Kuzey İrlandalı Billy McAdams’a aitti. Bugün oynadığı maçla birlikte üst üste 10 maçta da gol atmayı başaran Erling Haaland bu rekora ortak olmayı başardı.

13 maçta 20 gol attı

Kariyeri boyunca 208 maça çıkan Norveçli futbolcu, bunların 195’inde ilk 11 başladı. 154 gol ve 39 asistlik bir performans sergileyen Haaland, bu sezonsa City formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 20 gol ve 3 asiste imza attı.