Erling Haaland'dan yeni rekor

Erling Haaland, Premier Lig'de 20 gole en hızlı ulaşan futbolcu olarak tarihe geçti.

Dünya Kupası arası sonrası Premier Lig'de ilk maçına çıkan Manchester City, Leeds United'a konuk oldu.

Karşılaşmada Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland yıldızlaştı ve rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

14 maç 20 gol

Gol makinesi Haaland, Manchester City formasıyla çıktığı 14 maçta 20 gole ulaşarak Premier Lig tarihinde bu sayıya en erken ulaşan isim olmayı başardı.

Doğduğu şehrin takımına 2 gol

Erling Haaland, doğduğu şehrin takımı Leeds United'a iki gol birden atarak dikkat çekti. Genç oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, Leeds United formasıyla Premier Lig'de şampiyonluk kazanmak istediğini dile getirmişti.