Ermenistan'ın hocası: Spor dışı şeyleri sahaya karıştırmayın Ermenistan'ın Ukraynalı hocası Petrakov, Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Ermenistan Milli Takımı'nın Ukraynalı teknik adamı Oleksandr Petrakov, cumartesi günü Milli Takımımız'a karşı oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin arka planına dair gelen soruya kızan Petrakov, siyasetin spora karıştırılmamasını istedi.

"Futbolcularım atalarının tarihini biliyor"

"Futbolcularımın birçoğu deneyimli ve atalarının tarihlerini biliyorlar. Birçoğu yurt dışından geliyor ve bu konuyla ilgili sorular sorulduğunda kendilerini kapana kısılmış gibi hissediyorlar. Hepsi, atalarının tarihini biliyor. Tam olarak tarihi olayları bilmiyorum ama aşırı duygular, sahadaki oyunu olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle bu maçta herkesin sporu ön planda tutmasını istiyorum."

"Rakiplere saygı duyuyorum"

"Hırvatistan, son Dünya Kupası'nda bronz madalya aldı. Çok kaliteli bir ülke ve bence grubu ilk sırada bitirecekler. İkincilik için büyük bir mücadele olacak ve neler olacağını bilemiyorum. Tüm rakiplere saygı duyuyorum ama bu futbol. Az da olsa bizim de bir şansımız var."

"Mkhitaryan beni geri çevirdi"