Dolar
6.7653
0.1851%
Euro
7.6312
-0.3486%
Altın
1685.17
-1.694%
Borsa
110021.83
0.4426%
G. Altın
366.799
-1.4336%
Bitcoin
65788.56
-0.186%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Eşi ırkçı paylaşım yapan Katai'nin sözleşmesi feshedildi

    LA Galaxy, eşi ırkçı paylaşımda bulunan futbolcusu Aleksandar Katai'nin sözleşmesini feshetti.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2020 - 11:24
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Eşi ırkçı paylaşım yapan Katai'nin sözleşmesi feshedildi

    MLS ekibi Los Angeles Galaxy, Sırp futbolcusu Aleksandar Katai'nin sözleşmesini eşinin sosyal medya hesabından yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı paylaşımlar dolayısıyla feshettiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada; 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

    ''HEPSİNİ ÖLDÜRÜN''

    Aleksandar'ın eşi Tea Katai, sosyal medya hesabından polisin göstericilerin arasına arabayla daldığı görüntüyü paylaşıp, "Hepsini öldürün" ifadelerini kullanmıştı.

    Tea Katai ayrıca, siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki olarak sosyal medyada paylaşılan "BlackLivesMatter" tagı ile, Nike mağazasının yağmalanma görüntülerini paylaşıp "BlackNikesMatter" yazarak alay etmişti.

    Aleksandar Katai, bu sezon katıldığı LA Galaxy'de 2 kez forma giymişti.

    Görüş Bildir