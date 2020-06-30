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    Eşi istedi, Robben futbola geri döndü

    Geçtiğimiz yıl futbol hayatına nokta koyan Arjen Robben, yeşil sahalara geri döneceğini açıklamıştı. Robben'in bu kararında, eşinin etkili olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 10:32
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    Eşi istedi, Robben futbola geri döndü #1

    Futbolcu transferlerinde sıklıkla duymaya alışık olunan, ‘oyuncunun eşi ikna edilemediği için transfer gerçekleşmedi’ sözü; Arjen Robben’in, Groningen’e transferinde tam tersi şekilde işledi.

    Yıldız futbolcu, Bayern Münih formasıyla geçtiğimiz yıl emekliliğini açıklamış, kramponlarını asmıştı.

    KULÜP YÖNETİCİLERİYLE EŞİ GÖRÜŞTÜ

    Bir yıl aradan sonra yeniden futbola dönme kararı alan Robben’in, bu kararı almasını ve futbola başladığı kulübe imza atmasını bizzat eşinin sağladığı ortaya çıktı. Hollandalı futbolcunun karısı Bernadien Eillert, Groningen kulübü yöneticileriyle gizlice görüşerek transferi gerçekleştirdi.

    Eşi istedi, Robben futbola geri döndü #2

    ÖNCE KENDİ ANLAŞTI, SONRA ROBBEN'İ İKNA ETTİ

    Bernadien Eillert, Münih’e gelen yeşil-beyazlı ekibin yöneticileriyle bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından kocasının yanına giderek kendisine durumu anlattı. Robben’i futbola dönmeye ve Groningen’e imza atmaya ikna etti. Ardından Hollanda’nın yolunu tutarak imzayı atan Robben, “Bu transfer için eşime teşekkür etmelisiniz.” dedi.

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