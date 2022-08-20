Everton 1 puanı son dakikalarda aldı

Premier Lig'de ilk iki maçını kaybeden Everton, Nottingham Forest karşısında bir puanı 88. dakikada bulduğu golle kurtardı.

Premier Lig'in 3. haftasında Everton, Goodison Park'ta Nottingham Forest'ı konuk etti.

Ligde ilk iki maçını kaybeden Frank Lampard'ın ekibi ilk yarısı 0-0 biten maçın 81. dakikasında Brennan Johnson'ın golüne engel olamadı ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

Everton'ın ilk puanı

Everton, bu golden yalnızca 7 dakika sonra durumu eşitledi. 88. dakikada Demarai Gray'in golü skoru 1-1'e getirdi ve maç bu şekilde sona erdi.

Bu sonucun ardından Everton bu sezon ilk puanını hanesine yazdırırken ligin yeni ekiplerinden Nottingham Forest 4 puana ulaştı.