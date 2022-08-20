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    Everton 1 puanı son dakikalarda aldı

    Premier Lig'de ilk iki maçını kaybeden Everton, Nottingham Forest karşısında bir puanı 88. dakikada bulduğu golle kurtardı.
    • 20.08.2022 - 20:54
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    Everton 1 puanı son dakikalarda aldı

    Premier Lig'in 3. haftasında Everton, Goodison Park'ta Nottingham Forest'ı konuk etti.

    Ligde ilk iki maçını kaybeden Frank Lampard'ın ekibi ilk yarısı 0-0 biten maçın 81. dakikasında Brennan Johnson'ın golüne engel olamadı ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

    Everton'ın ilk puanı

    Everton, bu golden yalnızca 7 dakika sonra durumu eşitledi. 88. dakikada Demarai Gray'in golü skoru 1-1'e getirdi ve maç bu şekilde sona erdi.

    Bu sonucun ardından Everton bu sezon ilk puanını hanesine yazdırırken ligin yeni ekiplerinden Nottingham Forest 4 puana ulaştı.

    Everton 1 puanı son dakikalarda aldı #1


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