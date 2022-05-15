FA Cup'ta şampiyon Liverpool

İngiltere Federasyon Kupası(FA Cup) final mücadelesinde Liverpool ile Chelsea mücadele etti. Normal süresi 0-0 biten maçta penaltı vuruşları sonrası Liverpool kupanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışı hala devam ederken dün İngiltere Federasyon Kupası(FA Cup) sahibini buldu.

Liverpool ile Chelsea'nin mücadele ettiği final müsabakasında maçın ilk 90 dakikası 0-0 bitti. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca kupa sahibi penaltı atışları sonrası belirlendi.

Liverpool şampiyon

Penaltılarda rakibine 6-5'lik üstünlük kuran Liverpool, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Şampiyonluk penaltısını gole çeviren isim Tsimikas oldu.

Lig Kupası'nda da penaltılara gidilmişti

Premier Lig şampiyonluğu için mücadelesini sürdüren, Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Liverpool, bu sezon Lig Kupası finalinde yine Chelsea ile karşılaşmış ve o maçı da penaltı vuruşları sonrasında kazanmıştı.





Şampiyonluk sayısı 8'e yükseldi

FA Cup'ta şampiyonluk sayısını 8'e yükselten Jurgen Klopp'un takımı en son 2006'da bu sevinci yaşamıştı. (2021/22, 2005/06, 2000/01, 1991/92, 1988/89, 1985/86, 1973/74, 1964/65)





Chelsea, üst üste üç final kaybeden ilk takım oldu

En son 2018'de kupayı müzesine götüren Chelsea'nin FA Cup'ta 8 şampiyonluğu bulunuyor.

Ayrıca 2019 sezonundan beri finale yükselen Thomas Tuchel'ın ekibi, üst üste üç FA Cup finalde kaybeden ilk takım oldu.



