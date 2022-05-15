Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
479.414
1.80%
BTXN Coin
13.56
-16.14%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 17 C

    FA Cup'ta şampiyon Liverpool

    İngiltere Federasyon Kupası(FA Cup) final mücadelesinde Liverpool ile Chelsea mücadele etti. Normal süresi 0-0 biten maçta penaltı vuruşları sonrası Liverpool kupanın sahibi oldu.
    • 15.05.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FA Cup'ta şampiyon Liverpool

    İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışı hala devam ederken dün İngiltere Federasyon Kupası(FA Cup) sahibini buldu.

    Liverpool ile Chelsea'nin mücadele ettiği final müsabakasında maçın ilk 90 dakikası 0-0 bitti. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca kupa sahibi penaltı atışları sonrası belirlendi.

    FA Cup ta şampiyon Liverpool #1

    Liverpool şampiyon

    Penaltılarda rakibine 6-5'lik üstünlük kuran Liverpool, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

    Şampiyonluk penaltısını gole çeviren isim Tsimikas oldu.

    FA Cup ta şampiyon Liverpool #2

    Lig Kupası'nda da penaltılara gidilmişti

    Premier Lig şampiyonluğu için mücadelesini sürdüren, Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan Liverpool, bu sezon Lig Kupası finalinde yine Chelsea ile karşılaşmış ve o maçı da penaltı vuruşları sonrasında kazanmıştı.

    FA Cup ta şampiyon Liverpool #3

    Şampiyonluk sayısı 8'e yükseldi

    FA Cup'ta şampiyonluk sayısını 8'e yükselten Jurgen Klopp'un takımı en son 2006'da bu sevinci yaşamıştı. (2021/22, 2005/06, 2000/01, 1991/92, 1988/89, 1985/86, 1973/74, 1964/65)

    FA Cup ta şampiyon Liverpool #4

    Chelsea, üst üste üç final kaybeden ilk takım oldu

    En son 2018'de kupayı müzesine götüren Chelsea'nin FA Cup'ta 8 şampiyonluğu bulunuyor.

    Ayrıca 2019 sezonundan beri finale yükselen Thomas Tuchel'ın ekibi, üst üste üç FA Cup finalde kaybeden ilk takım oldu.

    FA Cup ta şampiyon Liverpool #5


    İlginizi Çekebilir

    Taylan Antalyalı: Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum
    Futbol

    Taylan Antalyalı: Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
    Eğitim

    e-YÖKDİL sonuçları açıklandı

    Görüş Bildir