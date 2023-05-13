Fabio Cannavaro: Real Madrid her zaman favoridir Real Madrid'in unutulmaz futbolcusu Fabio Cannavaro, Manchester City - Real Madrid maçı öncesinde konuştu.

İtalyan efsane oyuncu Fabio Cannavaro, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City eşleşmesini yorumladı.

Cannavaro yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Harika bir maç izledik. İki takım da iyi oynadı. Sonuç olarak her şeye Manchester'da karar verilecek. Ben Manchester City'yi favori görmüyorum. Real Madrid'i iyi tanıyorum. Kazanmak için İngiltere'ye gideceklerinden eminim. Deplasmanda bile olsa o maçın favorisi yine Real Madrid'dir."

"Real Madrid'den bunu beklemiyordum"

La Liga'daki kötü sonuçlara rağmen Devler Ligi'nde iyi sonuç aldığına değinen İtalyan efsane, "Real Madrid'den bunu beklemiyordum ama bu Real ne yapacağı belli olmaz. La Liga'da onlar için işlerin iyi gitmediği çok açık." ifadelerini kullandı.

"Ancelotti bir fenomen"

Carlo Ancelotti ile ilgili de konuşan Cannavaro sözlerini şöyle tamamladı: