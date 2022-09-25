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    Fabio Capello'dan Ronaldo Nazario itirafı

    Real Madrid'de iki dönem görev alan Fabio Capello, 2007'de Ronaldo'yu gönderme kararını ve Milan Başkanı Silvio Berlusconi ile arasında geçen olayları anlattı.
    • 25.09.2022 - 19:30
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    Fabio Capello'dan Ronaldo Nazario itirafı

    Real Madrid'de 1996-1997 ve 2006-2007 olmak üzere iki dönem görev yapan Fabio Capello, açıklamalarda bulundu.

    "Real Madrid'de teknik direktör olmak büyük bir sorumluluk"

    İtalyan eski teknik adam, 2007'de El Fenomeno Ronaldo'nun takımdan gönderilmesi için aldığı kararı, "Real Madrid'de teknik direktör olmak büyük bir sorumluluk. İkinci döneminde Ronaldo'yu gönderme ve Cassano'yu transfer etme kararım takımda kazanan bir ruh yaratmama yardımcı oldu. O sezon 10 maç kala Barcelona'nın 9 puan gerisindeydik ve ama şampiyon olduk. Bununla hala gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

    Fabio Capello dan Ronaldo Nazario itirafı #1

    Ronaldo transferi için Berlusconi'yi uyarmış

    Söz konusu sezonda ara transfer döneminde Milan'ın başkanı Silvio Berlusconi'nin Ronaldo transferi için kendisini aradığını söyleyen Capello, "Berlusconi'ye, Ronaldo'nun antrenman yapmadığını ve partilere ve kadınlara çok düşkün olduğunu söyledim. Ertesi gün gazete manşetinde Ronaldo'nun Milan'a transfer olduğunu gördüm. Çok komikti" diye konuştu.

    Fabio Capello dan Ronaldo Nazario itirafı #2

    Geriden gelerek şampiyonluğu almışlardı

    Sezonun ilk yarısında Barcelona'nın gerisinde kalan Real Madrid, ara transfer döneminde Ronaldo'nun takımdan ayrılmasının ardından ligin kalan kısmında sadece 2 mağlubiyet aldı. Başkent temsilcisi, 10 hafta kala Barcelona'nın 9 puan gerisinde kalmasına rağmen sezon sonunda ise averajla şampiyonluğa uzandı.

    Fabio Capello dan Ronaldo Nazario itirafı #3


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