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    Feghouli yine attı Cezayir play-off'a kaldı

    Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 6. maçında Cezayir konuk ettiği Burkina Faso ile 2-2 berabere kaldı ve play-off oynamaya hak kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2021 - 21:34
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    Feghouli yine attı Cezayir play-off'a kaldı

    Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 6. karşılaşmasında Cezayir, Burkina Faso'yu ağırladı.

    Mustapha Tchaker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

    FEGHOULI YİNE ATTI

    Ev sahibi Cezayir'in gollerini 21. dakikada Riyad Mahrez ve 68. dakikada Sofiane Feghouli kaydetti. Burkina Faso'nun gollerini ise 37. dakikada Sanogo ve 83. dakikada penaltıdan Dayo attı.

    Sofiane Feghouli, Cezayir Milli Takımı'nda oynadığı son 10 maçta 8 gol - 3 asist yaparak 11 gole direkt etki etti.

    Bu sonucun ardından Cezayir, grubu 14 puanda lider bitirdi ve play-off oynamaya hak kazandı.

    Cezayir, çift maç usulü play-off'u geçerse Dünya Kupası'na katılacak.

    Feghouli yine attı Cezayir play-off a kaldı #1

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