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Feghouli yine attı Cezayir play-off'a kaldı

Feghouli yine attı Cezayir play-off'a kaldı

Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu 6. maçında Cezayir konuk ettiği Burkina Faso ile 2-2 berabere kaldı ve play-off oynamaya hak kazandı.