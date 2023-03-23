Fenerbahçeliler üzgün: Kim Min-Jae'nin piyasa değeri dudak uçuklatıyor

Fenerbahçe'nin 2021 yaz transfer döneminde Çin Ligi ekibi Beijing Guoan'dan kadrosuna kattığı Kim Min-Jae değerini yaklaşık 8 katına çıkardı.
8 kat değerlendi
Fenerbahçe'ye geldiğinde piyasa değeri 6.5 milyon euro olan başarılı oyuncu Napoli'ye 18 milyon euro gibi astronomik bir bedelle transfer olmuştu.
26 yaşındaki oyuncu, İtalya kariyerinde de başarılı bir şekilde devam ederken güncel piyasa değeri ise 50 milyon euro oldu.
Oyuncuyu Premier Lig'den isteyenler olduğu da gelen haberler arasında.
35 maçta oynadı
Kim Min-Jae bu sezon Napoli formasıyla 35 maçta görev alırken 2 gol ve 1 asist kaydetti.
Serie A'da ise mavi-beyazlılar, en yakın rakibi Lazio'nun 19 puan önünde lider konumunda bulunuyor.