Fernandes: Oynadığım en yetenekli futbolcu Ronaldo değil

Fernandes: Oynadığım en yetenekli futbolcu Ronaldo değil

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Fernandes, oynadığı en yetenekli oyuncular arasına Ronaldo'yu koymadı. Portekizli futbolcu, "David Villa, David Silva, Deco ve Figo daha yetenekliydi" dedi.

Manuel Fernandes kendisi ile yapılan bir röportajda vatandaşı Cristiano Ronaldo hakkında konuştu.

Fernandes kendisine sorulan 'Oynadığın en yetenekli oyuncu kim?' sorusuna yanıt vererek, Ronaldo'nun çok yetenekli ve süper bir profesyonel olduğunu ancak oynadığı en yetenekli isim olmadığını söyledi.

"FİGO CE DECO'YA HAKSIZLIK OLUR"

Portekizli futbolcu, "Ronaldo çok yetenekli ve süper profesyonel ama oynadığım en yetenekli futbolcu olduğunu söyleyemem. David Villa, David Silva, Deco ve Figo'ya haksızlık etmiş olurum." ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ın ardından gittiği Rusya'da bir kez daha yıldızını parlatmış ve Lokomotiv Moskova macerasının ardından Krasnodar'a transfer olmuştu.

Krasnodar formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'a karşı da oynayan Fernandes bu sezon 14 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.