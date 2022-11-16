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    Fernando Muslera: Hedefimiz Dünya Kupası'nı kazanmak

    Fernando Muslera: Hedefimiz Dünya Kupası'nı kazanmak

    Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcuları Muslera, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedeflediklerini açıkladı.
    • 16.11.2022 - 09:59
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 11:19
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    FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay ile mücadele edecek olan Galatasaray'ın başarılı futbolcuları Fernando Muslera, GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

    Kariyerinde 4. kez Dünya Kupası'nda top koşturacak olan Muslera, "Bununla inanılmaz gurur duyuyorum. En yüksek noktaya gelebilmeyi istiyoruz. Bu futbol dünyasında kazanabileceğiniz en önemli kupa. Dört yıldız var bizde. 1950'den beri kazanamadık fakat çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Bütün hayallerimiz bunu tekrar kazanma odaklı." ifadelerini kullandı.

    Fernando Muslera: Hedefimiz Dünya Kupası nı kazanmak #1

    "Türkiye'den destek hissettiğimizi biliyoruz"

    Grubu da değerlendiren 36 yaşındaki oyuncu, "Grubumuzda 2018'de elediğimiz Gana var, diğer takımlarla da daha önceden oynamıştık. Fiziksel olarak kendilerini geliştirmiş, hızlı ve ofansif oynayan takımlara karşı mücadele edeceğiz. Daha önce oynadığımız için bunun bir avantajı var. Onlarla mücadelemiz devam edecek. Türkiye'den de destek hissedeceğimizi biliyoruz. Bu da çok hoşumuza gidiyor. Bu desteği hissederek oynamak bize çok mutluluk verecek." şeklinde konuştu.

    Fernando Muslera: Hedefimiz Dünya Kupası nı kazanmak #2


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