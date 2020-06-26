FIFA'dan 1,5 milyar dolarlık destek paketi

FIFA, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla federasyonlara 1,5 milyar dolarlık destek paketi verileceğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, üye ülke federasyonlarına ekonomik destek sağlamak için yeni kararlar alındığı belirtildi.

HİBELER NASIL DAĞITILACAK

Federasyonlara birer, konfederasyonlara 2'şer milyon dolar hibe edileceği, kadın futbolunda kullanılmak üzere ek olarak 500'er bin dolar verileceği kaydedildi.

TOPLAMDA 1,5 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Ayrıca, her federasyona gelirlerinin yüzde 35'i oranında faizsiz kredi sağlanacağı ve FIFA'nın toplam desteğinin 1,5 milyar doları bulacağı ifade edildi.