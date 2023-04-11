FIFA'dan Leeds United'a 27.9 milyon euro ceza FIFA, Jean Kevin Augustin'in sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiği için Premier Lig ekibi Leeds United'a 27.9 milyon euro ceza verdi.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon ligde kalma mücadelesi veren Leeds United'a FIFA'dan kötü haber geldi.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Leeds United'ın, 2020'de Jean Kevin Augustin'in sözleşmesini haksız bir şekilde feshettiğine hükmetti.

21 milyon euro karşılığında transfer edilmişti

Oyuncunun Leeds ile yaptığı sözleşmenin 5 yıllık bedelinin tamamının ödenmesine hükmedilirken bahsedilen rakamın 27.9 milyon euro olduğu ifade edildi.

25 yaşındaki forvet, 2020 Temmuz'unda Leeds'e 21 milyon euroya transfer edilmiş ve 3 ay sonra Nantes'a kiralanmıştı. Augustin şu sıralarda Basel'de forma giyiyor.