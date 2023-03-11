Flamengo taraftarı tesisleri bastı: Vitor Pereira para için bizde! Brezilya'da tarihi başarılara imza atan Flamengo'da Vitor Pereira döneminde büyük bir çöküşe geçildi.

Vitor Pereira yönetimindeki Flamengo'da alınan kötü sonuçlar taraftarların tepkisini çekti. Brezilya Serie A ekibinin taraftarları, Vitor Pereira'yı ve futbolcuları eleştirdi.

Vitor Pereira yönetimindeki Flamengo başarısız sonuçlara üst üste imza attı. Flamengo, Brezilya'da son 1 ay içinde 4 kupa kaybetti. Brezilya Süper Kupası, Kulüpler Dünya Kupası, Sudamericana ve Taça Guanabara'da kaybeden taraf Flamengo oldu.

Flamengo başkanı Pereira'yı göndermeyecek

Flamengo Başkanı Rodolfo Landim'in Vitor Pereira'nın sözleşmesini feshetmeye sıcak bakmadığı iddia edildi. Brezilya basınında yer alan haberde; Vitor Pereira'nın kupa finallerinde gösterdiği başarısız tablonun kulübü mali yönden olumsuz etkilediği vurgulandı.

Taraftarlar tesisi bastı

Flamengo'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından taraftarlar tesislerin önünde toplandı.

Flamengo taraftarları, yaşanan olumsuz tablonun ardından tepki çeken Vitor Pereira için taraftarlar protestolarda bulundu. Flamengo taraftarları, tesislerin önünde şu tezahüratları yaptı:

"Vítor Pereira patlamış mısır adamı, sadece para için Flamengo'da!"

Pereira'nın istatistikleri

54 yaşındaki teknik direktör bu sezon Flamengo'nun başında 15 maçta sahaya çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu mücadelelerde rakiplerini 7 kez mağlup etme başarısı gösterdi.

Vitor Pereira'nın öğrencileri 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vitor Pereira bu süreçte 1.60 puan ortalaması yakaladı.