Flamengo'da Vitor Pereira dönemi sona erdi Brezilya ekiplerinden Flamengo'da görev alan Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira, alınan kötü sonuçların ardından takımda ayrıldı.

Brezilya Serie A takımlarından Flamengo'yu çalıştıran Vitor Pereira'nın geleceği belli oldu. Son dönemlerde başarısız sonuçlar alan Flamengo'da, Portekizli teknik adamla yollar resmen ayrıldı.

"Vitor Pereira ve teknik ekibinin görevine son verilmiştir"

Brezilya ekibi, 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira ile yolların resmen ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Flamengo, teknik direktör Vitor Pereira ve teknik ekibinin görevine son verilmiştir. Yönetim kurulu olarak Pereira'ya teşekkür eder ve kariyerinin devamı için şans dileriz."

2 ayda 4 kupa kaybetti

Flamengo'da çalkantılı bir dönem geçiren Vitor Pereira, son 2 ayda 4. kupa birden kaybetti.

Pereira yönetimindeki Flamengo bu süreçte, Dünya Kulüpler Kupası'nı yarı finalde, Brezilya Süper Kupası'nı finalde, Recopa Sudamericana'yı finalde ve son olarak Carioca Eyalet Ligi'ni finalde kaybederek büyük tepki toplamıştı.

Taraftar protesto etmişti

Ezeli rakibi Fluminense karşısında yenilgi alarak kupayı kaybeden Flamengo'da taraftarlar, takımın Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'yı maç esnasında protesto edip istifaya davet etmişti.