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    Fortuna Sittard'da hocayı Burak Yılmaz seçecek

    Fortuna Sittard'da teknik direktör Sjors Ultee ile yolların ayrılmasının ardından takımın, Burak Yılmaz yönetiminde antrenmana çıktığı belirtildi.
    • 23.08.2022 - 21:44
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    Fortuna Sittard'da hocayı Burak Yılmaz seçecek

    Fortuna Sittard ile 2 yılı futbolcu, 3 yılık antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, antrenörlük mesaisine erken başladı.

    Hollanda basınında yer alan haberde, Fortuna Sittard'da teknik direktör Sjors Ultee ile yolların ayrılmasının ardından takımın, Burak Yılmaz yönetiminde antrenmana çıktığı belirtildi.

    Yeni hoca için söz sahibi

    Tecrübeli yıldızın ayrıca, kulübün belirleyeceği yeni teknik direktör konusunda da söz sahibi olacağı ifade edildi.

    Ligin ilk 3 haftasını boş geçen Fortuna Sittard, 4. haftada cumartesi günü Heerenveen deplasmanına konuk olacak.

    Fortuna Sittard da hocayı Burak Yılmaz seçecek #1


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