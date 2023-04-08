Frank Lampard, Chelsea'ye mağlubiyetle başladı İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, deplasmanda Wolverhampton'a 1-0 kaybederek kötü gidişatını sürdürdü.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Wolverhampton'ın ev sahipliğinde Molineux'ta oynanan maçtan Chelsea 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelede Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 31. dakikada Matheus Nunes attı.

Lampard, ilk maçında yenildi

Chelsea, Graham Potter sonrası göreve geri dönen Frank Lampard yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Chelsea, 4 maçtır kazanamıyor

Maçtan galibiyetle ayrılan Wolverhampton 31 puana yükselirken, ligde 4 maçtır galip gelemeyen Chelsea 39 puanda kaldı.

Premier Lig'in gelecek haftasında Chelsea, evinde Brighton'u konuk edecek. Wolverhampton ise sahasında Brentford ile karşılaşacak.