Frank Lampard'lı Chelsea, Brighton'a da kaybetti Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea, 1-0 öne geçtiği maçta Brighton'a 2-1 mağlup oldu. Böylelikle Frank Lampard, çıktığı 3 maçı da kaybetti.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Chelsea ile Brighton karşı karşıya geldi. Chelsea'nin ev sahipliğinde Stamford Bridge'de oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Brighton oldu.

Chelsea, öne geçtiği maçta yenildi

Chelsea, 13. dakikada Conor Gallagher ile öne geçti. Brighton bu gollere 42. dakikada Danny Welbeck ve 69. dakikada Julio Cesar Enciso ile karşılık verdi.

Lampard, maç kazanamadı

Frank Lampard yönetiminde ligde ikinci maçına çıkan Chelsea, iki mücadeleden de mağlup ayrıldı. Chelsea, ayrıca Lampard yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e mağlup olmuştu.

Chelsea, 39 puanda kaldı

Bu mağlubiyetin ardından Chelsea, 39 puanda kaldı. Brighton 49 puana yükseldi.

Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, Manchester United deplasmanına gidecek. Brighton, sahasında Manchester City'yi konuk edecek.